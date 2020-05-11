Отменен Международный Каннский кинофестиваль

Международный Каннский кинофестиваль в оригинальном формате в этом году не состоится из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов фестиваля, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным издания, организаторы исключили возможность проведения фестиваля в традиционном формате в этом году. При этом они намерены в начале июня представить список фильмов, которые должны были попасть в программы смотра. Их покажут на осенних кинофестивалях в Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Венеции, Нью-Йорке, Довиле, Пусане и Лионе.

Список получит название "Канны-2020". В него будут включены фильмы, прокат которых намечен в период с лета 2020-го по весну 2021-го.

"На сегодняшний день традиционная форма проведения фестиваля кажется нам невозможной для организации, поэтому мы собираемся анонсировать фильмы из (первоначального официального) отбора в начале июня", - сказал в интервью Screen Daily директор фестиваля Канн Тьерри Фремо.

Вместе с тем Variety указывает, что проведение Венецианского кинофестиваля в 2020 году тоже находится под вопросом. Ожидается, что решение будет принято в конце мая.

Отбор фильмов на 74-й Каннский кинофестиваль начнется осенью, в нем смогут принять участие картины, которые вошли в программу 73-го смотра, но были отложены до 2021 года.