Стало известно имя азербайджанского комментатора "Евровидения"

Популярный азербайджанский исполнитель, композитор, телеведущий и шоумен Мурад Ариф стал комментатором Eurovision: Europe Shine а Light, сообщили Day.Az в пресс-службе Общественного телевидения (İTV).

Онлайн-шоу под названием Eurovision: Europe Shine а Light ("Евровидение: Европа сияет светом") выйдет в эфир 16 мая в 23.00 по бакинскому времени. Концерт будет транслироваться по İTV и на YouTube-канале конкурса. Ожидается, что прямая трансляция продлится два часа и будет транслироваться на официальном канале "Евровидения" на YouTube

Азербайджан представит певица Самира Эфенди с песней Cleopatra. Певица также будет представлять нашу страну на "Евровидение-2021".

Евровидение: Europe Shine a Light - песенное шоу, организованное Европейским вещательным союзом (EBU) и голландскими вещателями AVROTROS, NOS и NPO. Шоу заменит собой "Евровидение 2020", которое пришлось отменить из-за пандемии коронавируса COVID-19.