Азербайджански исполнители примут участие в первом семидневном виртуальном фестивале в России

Популярные в России исполнители азербайджанского происхождения Elman (Эльман Зейналов), JONY (Джахид Гусейнли) и Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) примут участие в фестивале VK Fest, который в 2020 году пройдет в формате трансляций, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Организатором фестиваля выступает социальная сеть ВКонтакте. VK Fest пройдет онлайн, став первым семидневным виртуальным фестивалем в России.

"Сегодня каждый знает - #лучшедома. Поэтому и VK Fest в 2020 году пройдет в формате трансляций, которые так удобно смотреть с любимого дивана. Музыканты заботятся о вашем здоровье и о том, чтобы вы классно провели время на VK Fest!", - отмечено на странице проекта.

Трансляции выступлений будут бесплатными и пройдут с 15 по 21 мая в социальной сети ВКонтакте.