Little Big представит акустическую версию песни Uno на специальном шоу "Евровидения"

Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на международном конкурсе "Евровидение-2020", сыграет акустическую версию своей конкурсной песни Uno во вторник в рамках специального проекта организаторов смотра Eurovision Song Celebration. Об этом сообщила пресс-служба Первого канала, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В пресс-службе пояснили, что 12 и 14 мая - в дни запланированных ранее полуфиналов - на официальном YouTube-канале "Евровидения" выйдет музыкальное шоу Eurovision Song Celebration. Выпуски будут доступны на сайте Первого канала утром 13 и 15 мая соответственно.

"12 мая будут представлены песни участников первого полуфинала, а также Германии и Италии. Организаторы подготовили для зрителей и специальные номера. В частности, зрители увидят, как могла бы звучать песня On Fire участников The Roop из Литвы, если бы ее пел Элвис Пресли. Или что представляет собой акустическая версия песни Uno от группы Little Big из России", - рассказали на телеканале.

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме в Нидерландах. Планировалось, что Россию на нем представит группа Little Big с песней Uno. 18 марта Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс в этом году из-за пандемии коронавируса. Вместо "Евровидения" организаторы проведут 16 мая специальное шоу Europe Shine A Light ("Европа зажигает свет"), в котором примут участие заявленные конкурсанты этого года. В России эфир будет транслировать Первый канал в 22:00 мск.

Группа Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива - вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрели уже более 407 млн пользователей. Их ролик на песню Uno для "Евровидения" набрал свыше 91 млн просмотров. Группа часто гастролирует в Европе.