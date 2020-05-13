Роберт Паттинсон едва не спалил весь дом, пытаясь приготовить пасту

Готовить на карантине не начали только ленивые. Роберт Паттинсон тоже решил попробовать свои силы в заманчивом мире кулинарии. Попытка актера приготовить самостоятельно пасту едва не лишила его дома в Лондоне. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Вazaar.ru.

Последний год Роберт задумывался над тем, чтобы запустить собственный бизнес в сфере питания. Он планировал сделать ставку на итальянскую кухню: по замыслу актера, паста должна была превратиться в такой же фаст-фуд как пицца и бургеры. Тогда Паттинсон начал задаваться вопросом, а как приготовить такую пасту, чтобы ее можно было держать в руке.

Звезда Голливуда даже придумал название своей сети ресторанов быстрого питания - Piccolini Cuscino, что в переводе с итальянского означает "маленькая подушка". Роберт общался на эту тему с ресторатором в Лос-Анджелесе, но переговоры ни к чему не привели.

Но Паттинсон не был готов расстаться с мечтой так легко. В итоге в один из однообразных дней на карантине он целый вечер гуглил, как приготовить пасту в микроволновке. Роберт был твердо намерен приготовить собственное блюдо Piccolini Cuscino: паста с лапшой, кукурузными хлопьями вместо панировочных сухарей, нарезанным сыром и любым соусом.

Блюдо провело в микроволновке 8 минут, и ситуация приняла угрожающий оборот. Смелый экспериментатор понял, что нужно, чтобы все ингредиенты пропитались сахаром и сыром: тогда он выложил всю эту конструкцию на фольгу.

Роберт не предполагал, что фольга и микроволновка несовместимы: внутри произошла словно "вспышка молнии" и стало окончательно понятно, что повара из звезды Голливуда не выйдет. "Да, я действительно сделал это вчера. И все, мечтам конец. Кажется, я совершенно не умею готовить", - поделился актер в интервью GQ.