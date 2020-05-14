Рианна попала в рейтинг богатейших музыкантов Британии, оставив позади Элтона Джона и Эда Ширана

Рианна заняла третью строчку в рейтинге самых богатых музыкантов Великобритании - и все благодаря ее бельевой компании и переезду в Лондон. Состояние певицы оценивается в 468 миллионов фунтов стерлингов, при этом 462 миллиона Рири заработала в течение первых 15 месяцев с момента запуска косметического бренда Fenty.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, поп-дива выпустила 8 альбомов и линию нижнего белья Savage X Fenty. Два года назад она перебралась в Лондон, чтобы быть ближе как раз к своему бельевому бренду. Первые две строчки рейтинга разделили между собой Пол Маккартни и композитор Эндрю Ллойд Уэббер: на двоих у них 800 миллионов фунтов.

Рианне удалось оставить позади Элтона Джона и его состояние в 360 миллионов. Музыкант планировал еще один тур, который явно поправил бы его благосостояние, но пандемия внесла свои коррективы.

На пятой строчке рейтинга оказался Мик Джаггер с 285 миллионами, а еще три места заняли коллеги певца по Rolling Stones: Кит Ричардс (270 млн), Чарли Уоттс (165 млн) и Ронни Вуд (95 млн). В их тесную компанию попал и Ринго Старр: певец и его 260 миллионов разделили восьмую строчку. Замыкает десятку богатейших британских музыкантов Эд Ширан, состояние которого оценивается в 200 миллионов (всего-то).