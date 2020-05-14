Эльдар Гасымов и Самира Эфенди примут участие в онлайн-марафоне Яны Чуриковой

Ведущая Первого российского канала Яна Чурикова проведет онлайн-марафон в Инстаграме, посвященный международному песенному конкурсу "Евровидение".

Как сообщает Day.Az, прямой эфир на странице ведущей в Инстаграме начнется в 21:00 по бакинскому времени 14 мая. Марафон продлится 2 часа и пройдет в рамках Инстаграм-шоу Яны Чуриковой "ЧуТок".

"Говорим о "Евровидении" с настоящими героями и экспертами конкурса", - анонсирует Яна Чурикова предстоящий эфир в соцсети, гостями которого станут участники "Евровидения" разных лет.

К марафону подключатся Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Самира Эфенди и Эльдар Гасымов, называющий Яну Чурикову кумиром своего детства - также участником "ЧуТок" станет и народный артист России Филипп Киркоров, спродюсировавший немало артистов для участия в "Евровидении".

Н. Гасымова