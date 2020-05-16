У Орландо Блума есть особая комната — и она целиком и полностью посвящена Lego

Кэти Перри не приходится скучать на карантине. Беременная дива готовится к рождению малыша, записывает музыку и снимает клипы, а кроме этого еще и поближе узнает отца своего будущего ребенка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, певица пообещала выпустить свой пятый студийный альбом к августу на радость поклонникам. Кэти хвасталась и талантами своей дочери, которая еще не успела появиться на свет: малышка показала неприличный жест во время УЗИ. Возлюбленная Орландо Блума пошутила, что ребенок словно предупредил ее, что ей стоит готовиться к непростой жизни в роли матери.

Сам голливудский актер похоже тоже старательно готовится к роли отца, хотя у него есть сын Флинн от Миранды Керр: мальчику уже исполнилось девять лет. Орландо переоборудовал одну из комнат в особняке в своеобразный музей Lego. Он покупает себе сложные конструкторы, над сборкой которых трудится по несколько дней, а потом горделиво расставляет свои щедевры. "Кажется, у нас проходит чемпионат Lego", - со смехом заявила Кэти в эфире недавнего шоу на радио. Орландо стал настолько профи, что теперь задумывается даже о сборке собственной машины.