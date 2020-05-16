Акустическая версия песни Cleopatra от Самиры Эфенди

В субботу будет представлено специальное онлайн-шоу организаторов Международного песенного конкурса "Евровидение" - Eurovision: Europe Shine а Light ("Евровидение: Европа сияет светом"), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Онлайн-шоу выйдет в эфир вместо ранее запланированного финала "Евровидения-2020". Шоу будет транслироваться в прямом эфире 46 странами, наряду с этим трансляция будет также доступна на YouTube-канале конкурса.

Азербайджан на онлайн-шоу представит певица Самира Эфенди с песней Cleopatra ("Клеопатра").

В Азербайджане трансляция онлайн-шоу начнется в 23:00 по бакинскому времени на Общественном телевидении (İTV), которое является национальным вещателем конкурса песни "Евровидение". Комментировать шоу в Азербайджане будет популярный исполнитель, композитор, телеведущий и шоумен Мурад Ариф.

Отметим, что видеоклип Самиры Эфенди на песню Cleopatra набрал 4,6 миллиона просмотров на официальном канале конкурса в YouTube. А несколько дней назад певица на своей странице в Instagram представила акустическую версию данной песни.

Напомним, что 18 марта было объявлено, что "Евровидение-2020" (конкурс должен был пройти 12-16 мая в Роттердаме) отменяется из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). Позже организаторы сообщили, что страны-участницы по своему усмотрению могут заменить или оставить своих представителей на конкурсе в 2021 году, однако выступать они уже должны с новыми композициями.