Началось специальное концертное шоу "Евровидение-2020"

В связи с пандемией коронавируса в этом году организаторы международного конкурса "Евровидение" решили представить телезрителям специальное концертное шоу "Евровидение-2020". Участники конкурса выступают в онлайн режиме. Среди них и представительница Азербайджана Самира Эфенди, которая выступит с песней "Клеопатра".

Как передает Day.Az, онлайн-шоу вышло в эфир вместо ранее запланированного финала.

Ведущие из Роттердама - Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит. Шоу транслируется в прямом эфире 46 стран, в том числе на Общественном телевидении (İTV), которое является национальным вещателем конкурса песни "Евровидение".

Комментатор - популярный исполнитель, композитор, телеведущий и шоумен Мурад Ариф.

Напомним, 18 марта было объявлено, что "Евровидение-2020" (конкурс должен был пройти 12-16 мая в Роттердаме) отменяется из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). Позже организаторы сообщили, что страны-участницы по своему усмотрению могут заменить или оставить своих представителей на конкурсе в 2021 году, однако выступать они уже должны с новыми композициями. Самира Эфенди также будет представлять нашу страну на "Евровидении 2021"