Умерла известный американский режиссер Линн Шелтон

Американский режиссер, сценарист и продюсер Линн Шелтон умерла в США на 55-м году жизни. Об этом в субботу сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на актера Марка Мэрона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Шелтон умерла в пятницу, 15 мая, после непродолжительной болезни.

Линн Шелтон родилась 27 августа 1965 года в штате Огайо, однако детство провела в городе Сиэтл (штат Вашингтон). За свою карьеру она попробовала себя в роли режиссера, актрисы, монтажера, сценариста и продюсера. На ее счету работа над более чем 50 картинами, в частности над фильмом "Детка" (Laggies, 2014).

Наибольшую известность Шелтон приобрела благодаря съемкам сериалов. Среди последних ее работ - мини-сериал "И повсюду тлеют пожары" (Little Fires Everywhere, 2020), где она выступила в качестве режиссера и продюсера, а также сериалы "Утреннее шоу" (The Morning Show, 2019) и "Новенькая" (New Girl, 2011-2018).