Умер актер фильмов «Свадебный переполох» и «Американский пирог»

Голливудский актер и комик Фред Уиллард умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает издание Rolling Stone со ссылкой на представителя Уилларда Гленна Шварца, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что смерть актера наступила от естественных причин. Другие подробности не сообщаются. "Он излучал уникальный шарм, благодаря которому он стал одним из самых одаренных комических актеров нашего поколения", - заявил Шварц.

Уиллард в первую очередь известен ролями в таких картинах, как "В ожидании Гаффмана" и "Победители шоу", "Могучий ветер". Также снимался в фильмах "Свадебный переполох", "Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил" и "Американский пирог: Свадьба".

Всего актер снялся в более чем 200 фильмах и эпизодах сериалов. В основном это были второстепенные роли или разовые появления. Четыре раза номинировался на премию "Эмми".