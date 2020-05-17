"Евровидение" состоялось без голосования и победителя

"Евровидение" состоялось, но в необычном формате - без голосования и победителя. Вместо отмененного из-за пандемии коронавируса COVID-19 конкурса организаторы провели онлайн-трансляцию шоу под названием "Европа зажигает свет" (Europe Shine A Light). Об этом сообщает телеканал "Россия 24", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Они показали 30-секундные выступления артистов, которые должны были представлять свои страны в Нидерландах в этом году.

Европейский вещательный союз подтвердил, что традиционный конкурс все же состоится в Роттердаме, но уже в следующем году. А пока все артисты дистанционно исполнили песню Love Shine A Light, которая была хитом Евровидения 1977 года.