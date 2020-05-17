Французский актер Венсан Кассель объявил супергеройские фильмы Marvel и DC детскими. Его слова передает NME, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Артист признался, что поначалу, когда в прокат вышли наполненные реалистичными спецэффектами блокбастеры "Железный человек" и "Человек-Паук", он был заинтересован. "А потом это стало нормой", - добавил он.

Кассель подчеркнул, что в детстве был большим фанатом комиксов, однако в нынешнем возрасте его не интересуют фильмы для детей. "Все эти картины правда для детей. И хоть во мне остается внутренний ребенок, я бы не стал такое смотреть", - отметил актер.

53-летний Венсан Кассель снялся в таких фильмах, как "Ненависть", "Черный лебедь", "Квартира", "Цена измены", "Багровые реки". Он также появился в третьем сезоне сериала "Мир Дикого Запада".

В октябре 2019 года американский режиссер Мартин Скорсезе заявил, что фильмы о супергеройской вселенной Marvel нельзя отнести к искусству кинематографа. Его поддержал кинематографист Фрэнсис Форд Коппола.