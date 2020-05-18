Муж Анастасии Заворотнюк отказался от лечения актрисы

Родные Анастасии Заворотнюк отказались от лечения актрисы, у которой обнаружена опухоль. Медиками была предложена терапия, когда опухоль уничтожается с помощью вируса. Муж Заворотнюк Павел Чернышев решил не рисковать и отказался от такого способа.

Напомним, что на днях диагноз Анастасии Заворотнюк получил официальное подтверждение. Биологам передали клетки опухоли для последующего изучения и возможности вылечить артистку.

Петр Чернышев отказался от предложенного врачами метода лечения Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает КП, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо - тогда мы приступим. Но, по крайней мере, мы провели тестирование в культуре ее клеток и сейчас знаем, какой вирус на нее действует", - рассказал директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров.

Он также добавил, что у Заворотнюк "наметилась ремиссия".

Напомним, в начале осени 2019 года появилась информация о тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк. Сама актриса исчезла из соцсетей, а ее семья не давала никаких комментариев по поводу ее болезни.