Российская певица Полина Гагарина ушла от мужа Дмитрия Исхакова. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru, передает Day.Az.

Уточняется, что 33-летняя исполнительница перестала жить с супругом-фотографом несколько месяцев назад. Несмотря на решение о расставании, пара еще не начала оформлять развод.

В настоящее время артистка работает через ООО "Полина Гагарина". С момента основании компании ее генеральным директором был Исхаков, но три недели назад его уволили, назначив на его должность Юлию Экс. В беседе с журналистами 42-летний фотограф не стал опровергать расставание с Гагариной, однако отметил, что официально их брак еще не расторгнут.

Пара поженилась шесть лет назад. В 2017 году у них родилась дочь Мия. У певицы также есть сын Андрей от первого мужа Петра Кислова, за которым она была замужем с 2007 по 2010 год.