Звезда фильма "Сумерки" умер в возрасте 30 лет

Поклонников фильма "Сумерки" опечалила новость о смерти актера Грегори Тайри Бойса.

Известно, что актер, сыгравший одноклассника Беллы Свон, найден мертвым 13 мая, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

В его квартире в Лас-Вегасе было также найдено тело его 27-летней девушки Натали Адепою. Об этом сообщает ENews после подтверждения из офиса медицинских экспертов Лас-Вегаса.

Источник сообщил изданию, что кузен Грегори Тайри Бойса проснулся и заметил, что машина Грега все еще была в доме. Он волновался, потому что Грегори должен был находиться в Лос-Анджелесе и отправился проверить, но в итоге нашел два тела.

Грегори Тайри Бойс сыграл в фильме "Сумерки" одноклассника Беллы, который по сюжету чуть не сбил ее на своем фургоне, но ее спасает Эдвард.

Грегори Тайри Бойс переехал в Лас-Вегас, чтобы помочь своей матери, но также должен был ездить в Лос-Анджелес по своей актерской работе и навещать дочь.

Грегори родился 5 декабря 1989 года в Калифорнии. Кроме "Сумерок" он сыграл в короткометражном фильме.