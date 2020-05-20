Муж Меган Фокс подал на развод

Накануне в Сети появились слухи, что голливудская красотка Меган Фокс расстается со своим мужем Брайаном Остином Грином, с которым они прожили вместе около 10 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, масла в огонь подлил тот факт, что звезду "Трансформеров" заметили в компании известного рэпера Machine Gun Kellу (Колсона Бэйкера).

Теперь же сам актер Брайан Остин Грин официально подтвердил развод с супругой. Он заявил, что всегда будет любить Меган и продолжит с ней воспитывать детей. Заявление 46-летний актер сделала для западного издания Us Weekly. Брайан не скрывает - чувства еще не угасли, а разрыв стал для него настоящим разочарованием.

"Я всегда буду ее любить. И я знаю, что она всегда будет любить меня. И я знаю, то, что мы построили нашу семью, - это действительно круто и по-настоящему особенно", - заявил Брайан Остин.

По его словам, бракоразводный процесс начался еще в конце 2019 года и длится по сей день. Экс-супруги продолжат вместе воспитывать троих сыновей и уже планируют совместный семейный отдых, чтобы не травмировать их.

В одном из подкастов звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" заявил, что причиной развода стала вовсе не измена одного из супругов.

"Меган сказала, что хотела бы попробовать что-то новое для себя. Я был шокирован и расстроен, но я не мог ее осуждать, потому что это был выбор, который она сделала. Она искренне чувствовала эту необходимость. Мы еще немного поговорили и приняли решение ненадолго разойтись. У нас были удивительные отношения, я всегда буду любить ее и знаю, что она всегда будет любить меня", - заявил Остин и добавил, что с рэпером Колсоном Меган лишь дружит.