В США могут перенести церемонию вручения премии "Оскар"

Американская академия кинематографических искусств и наук рассматривает возможность переноса 93-й церемонии вручения премии "Оскар" в 2021 году. Об этом во вторник сообщил журнал Variety со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, окончательное решение еще не принято. На данный момент трансляция церемонии вручения "Оскара" запланирована на 28 февраля следующего года в эфире телекомпании ABC. Журнал не раскрыл информацию о возможных новых датах проведения мероприятия.

В конце апреля американские киноакадемики из-за распространения коронавирусной инфекции временно допустили к отбору номинантов на "Оскар" фильмы, показ которых проходил только онлайн. Ранее, согласно правилам, номинантами на премию могли стать лишь картины, которые находились в прокате в любом коммерческом кинотеатре Лос-Анджелеса (штат Калифорния) хотя бы одну неделю календарного года, предшествующего вручению премии.