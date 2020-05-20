Наталии Орейро – 43: как сейчас выглядит звезда "Дикого ангела"

19 мая певица и актриса Наталия Орейро празднует 43-й день рождения. Мы уже вспоминали ТОП-8 хитов уругвайской красотки. В этом материале смотрите, как сейчас выглядит звезда популярного в 90-х сериала "Дикий ангел".

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, Наталия Орейро не пользуется Instagram и не ведет аккаунты в соцсетях. Но в Сети есть несколько фан-страниц, посвященных звезде и ее деятельности. На фото, которыми поклонники Орейро делятся в социальных сетях, артистка выглядит всегда безупречно. Заметно, что она практически не меняется с годами.

В свои 43 Наталия Орейро не пользуется услугами пластических хирургов. Более того, она не стыдится возрастных морщин. "Мимика для меня важна", - комментирует она в интервью.

А вот спортом актриса занимается регулярно. После рождения сына Наталия набрала около 30 кг, но за 2,5 года полностью от них избавилась с помощью правильного питания и регулярных упражнений.

Известно, что Наталия любит йогу, танцы и езду на велосипеде. Эти увлечения тоже помогают ей поддерживать отличную физическую форму.

Сейчас 43-летняя исполнительница занимается музыкальной деятельностью. В 2020 году Наталия Орейро отмечает 20-летие на сцене, и в связи с этим у нее был запланирован весенний тур по России. Но из-за непредвиденных обстоятельств концерты были отменены, сообщается на фан-странице Орейро в Instagram.

Кроме того, Наталия пишет музыку, сценарии к сериалам, продолжает активно сниматься в кино. В 2018 году она снялась в фильме "Чокнутая".