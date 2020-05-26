Бен Аффлек познакомил своих детей со своей девушкой

Бен Аффлек, который в позапрошлом году завершил развод с Дженнифер Гарнер, похоже, вполне готов создать новую семью.

Во всяком случае, он уже представил любимую девушку - актрису Ану Де Армас - своим детям от Гарнер, передает Day.Az со ссылкой на Show Dream.

Хотя Бен и Дженнифер не живут вместе уже давно - с 2015 года, до сих пор Гарнер категорически запрещала Аффлеку знакомить детей с его подружками.

Так было и с продюсером Линдси Шукас, с которой он встречался с 2016 до 2018 годы, и с моделью "Плейбоя" Шоной Секстон - с ней у Аффлека завязался роман в 2018-м. Так что Ана стала первой подружкой актера, которой удалось заслужить доверие и одобрение Гарнер.

О том, что знакомство Де Армас с 14-летней Виолеттой, 11-летней Серафиной и 8-летним Сэмом не слухи, а реальность, свидетельствуют снимки, сделанные папарацци. Они засняли всю компанию - Ану, Бена и его троих детей - на прогулке.

При этом они, к тому же, выгуливали вместе собаку Дженнифер. И то, что Гарнер доверила им своего любимца Элвиса, тоже можно рассматривать, как проявление доверия к Де Армас с ее стороны.

Напомним, 32-летняя Ана и 47-летний Бен познакомились прошлой осенью, когда снимались вместе в фильме "Глубокая вода" в Нижнем Орлеане. А с марта этого года их регулярно видят вместе.