Warner Bros. и HBO не выделили денег на "Лигу справедливости"

Режиссерская версия "Лиги Справедливости" Зака Снайдера, которая выйдет на НВО Max, обойдется без дополнительно снятых сцен с оригинальными актерами и не получит сиквелов. Warner Bros. и HBO Max не выделили денег на досъемки или пересъемки. На версию Зака Снайдера запланировано потратить около 20-30 млн долларов, но они пойдут на доработку.

Как передает Day.Az со ссылкой на 112, об этом в свежем выпуске подкаста The Wrap-Up рассказал автор сайта Умберто Гонсалес.

"Никаких пересъемок с актерами не будет. Просто дополнительно что-то озвучат. Вот кое-что, о чем еще не рассказывали. Снайдер хотел дополнительные съемки и пересъемки, но HBO Max отказала. Ему дадут деньги на постпродакшен, спецэффекты, композиторскую работу и даже переозвучку. Но пересъемок для фильма не будет", - отметил он.

По словам Гонсалеса, фильм почти готов и осталось лишь закончить историю. Он также добавил, что это будет точкой в кинематографической вселенной Снайдера, поэтому не стоит ждать каких-либо сиквелов или спин-оффов.

"Это один фильм, все. Просто... чтобы закрыть эту историю. Может, не прямо всю историю, так как у него в планах было 3-5 фильмов. Но киновселенная Снайдера закончится на этой картине. Не ждите спин-оффов про Бэтмена или Бена Аффлека в его роли", - добавил Гонсалес.

Также стало известно, что Дэвид Эйр готовит режиссерскую версию "Отряда самоубийц", однако новостей о ее выпуске пока что нет.