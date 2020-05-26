https://news.day.az/showbiz/1238549.html Джонни Депп снимется в новом фильме
Джонни Депп снимется в новом фильме
Звезда Голливуда Джонни Депп сыграет Федерико Феллини в фильме Эндрю Левистата "Черно-белый Феллини".
Как передает Day.Az со ссылкой на RusJev, отмечается, что в фильме также сыграют Пенелопа Крус, которая исполнит роль жены кинематографиста Джульетты Мазины, Александр Скарсгард, Джейми Фокс и Питер Диклейдж.
Картина представит собой вольную трактовку реальной поездки Феллини на вручение премии "Оскар" в 1957 году. Авторы фильма полагают, что всего за двое суток Феллини успел узнать что такое серфинг, открыл для себя джаз, влюбился и побывал под кайфом в компании предшественников битников.
Автором сценария выступил Генри Бромелл.
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