Джонни Депп снимется в новом фильме

Звезда Голливуда Джонни Депп сыграет Федерико Феллини в фильме Эндрю Левистата "Черно-белый Феллини".

Как передает Day.Az со ссылкой на RusJev, отмечается, что в фильме также сыграют Пенелопа Крус, которая исполнит роль жены кинематографиста Джульетты Мазины, Александр Скарсгард, Джейми Фокс и Питер Диклейдж.

Картина представит собой вольную трактовку реальной поездки Феллини на вручение премии "Оскар" в 1957 году. Авторы фильма полагают, что всего за двое суток Феллини успел узнать что такое серфинг, открыл для себя джаз, влюбился и побывал под кайфом в компании предшественников битников.

Автором сценария выступил Генри Бромелл.