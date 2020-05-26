82-летний Хопкинс записал импровизацию на фортепиано

82-летний американский актер Энтони Хопкинс обнародовал в Instagram видео, на котором запечатлен во время игры на фортепиано.

"Пьеса, которую я играю, - импровизация", - признался актер в комментариях к публикации, передает Day.Az со ссылкой на GordonUA.

"Старик, ты крут", - оценили игру американского актера зарубежные поклонники.

"[Композитор Людвиг] Бетховен тоже импровизировал. Посмотрите, чего он достиг!" - пишут Хопкинсу подписчики.

"Человек многих талантов. Он играет на пианино каждый день", - отреагировали на публикацию фолловеры.

Энтони Хопкинс родился в 1937 году в Великобритании. Актер известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон".

Актер активно ведет страницы в социальных сетях, принимая участие во многих челленджах.