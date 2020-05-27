«Запущенный» вид Брэда Питта удивил поклонников

Поклонников голливудского актера Брэда Питта поразил его "запущенный" внешний вид. Фотографии с актером опубликовало издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На кадрах Питт запечатлен на улице американского города Малибу, штат Калифорния, вместе с басистом группы Red Hot Chili Peppers Майклом Бэлзари.

Пользователей удивил внешний вид актера - заросшие волосы и рваные джинсы. "Он слишком стар для таких длинных волос", "Это какой-то бездомный", "Он всегда выглядит так, будто ему нужно принять ванну", - написали комментаторы.