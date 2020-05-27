Влад Лисовец рассказал о своем здоровье

Известный российский стилист и телеведущий, уроженец Баку Влад Лисовец на своей странице в Instagram рассказал правду о состоянии своего здоровья, сообщает Day.Az.

Отметим, что во вторник в некоторых российских СМИ, а также в социальных сетях распространилась информация, что у стилиста обнаружен коронавирус, и он находится практически на грани жизни и смерти.

Лисовец возмутился слухами, которые распространились, и записал официальное видеообращение, прояснив ситуацию. Он подтвердил, что действительно обращался к врачам и сдавал анализы, так как делает это каждые полгода, следя за своим здоровьем.

"Представьте, что я испытал, когда читал в интернете, что у меня цирроз печени, почки отказывают, двустороннее воспаление легких и так далее. Хочу сказать, что со мной все в порядке", - отметил в видеообращении стилист, добавив, что есть моменты, которые подтвердились, однако ничто серьезное его здоровью не угрожает.

Лисовец также подчеркнул, что пока ждал результаты анализов, его телефон "разрывался" от звонков: "Все мои знакомые, мне писали, потому что думали, что я умираю".

Стилист назвал поступки людей, которые распространяют подобные слухи, подлостью.

В заключение Лисовец пожелал всем подписчикам здоровья.