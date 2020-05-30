Райан Гослинг сыграет в ремейке фильма «Человек-волк»

Американский актер Райан Гослинг сыграет оборотня в ремейке фильма "Человек-волк". Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сценаристами выступили Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело. При этом режиссер фильма еще не найден.

Отмечается, что создатели картины вдохновились атмосферой драм "Телесеть" (1976) и "Стрингер" (2014) и хотят сдать что-то подобное.

По словам источников, кинокомпания Universal инициировала производство картины после успеха "Человека-невидимки" с Элизабет Мосс, который вышел в начале 2020 года.

Оригинальный фильм "Человек-волк" вышел в 1941 году. В 2010 Universal сделала перезапуск фильма.