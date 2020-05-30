Певица Граймс выставила на аукцион частичку своей души

Возлюбленная Илона Маска меньше месяца назад впервые стала мамой. Теперь певица Граймс выступила с новым проектом: она открыла свою первую художественную выставку, которая проходит в онлайн-режиме. Впрочем, все экспонаты можно будет увидеть и вживую в Лос-Анджелесе вплоть до августа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на bazaar.ru, в экспозиции представлены рисунки, фотографии и гравюры авторства эпатажной звезды. Один рисунок оказался дополнен неожиданным бонусом: картина под названием Selling Out ("Продажность") представляет собой не что иное, как составленный юристами документ о продаже частички души Граймс.

Звезда призналась, что не очень-то и хотела бы, чтобы кто-то купил этот лот, поэтому изначальная цена составила 10 миллионов долларов. Певица справедливо рассудила, что вряд ли найдется желающий приобрести такую диковинку за столь заоблачную сумму. Впрочем, потом Граймс все же решила остановиться на варианте с аукционом и посмотреть, во сколько фанаты оценят ее душу.