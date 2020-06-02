Как произошло феноменальное похудение Адель?

32-летней Адель (Adele) пришлось полностью изменить привычный образ жизни, чтобы избавиться от лишних килограммов. Еду британской певице доставляли прямо к двери ее дома, передает Day.Az со ссылкой на cosmo.ru.

Звезда всерьез взялась за улучшение фигуры после болезненного развода с отцом своего ребенка. В итоге исполнительнице удалось похудеть на 45 килограммов и измениться до неузнаваемости.

Друг певицы раскрыл, как певица смогла достичь такого впечатляющего результата. Адель неукоснительно соблюдала диету: она регулярно пользовалась услугами по доставке еды на дом.

"Похудение было ее главной целью. Она решила обратиться в службу доставки низкокалорийной пищи, которую ей посоветовала Кэти Перри. Американская певица до беременности всегда обращалась в эту компанию", - цитирует The Sun слова анонимного источника.

Британка признавалась, что очень хотела питаться вкусно и сбалансированно, но при этом выдерживать необходимый режим калорий. Она ела три раза в день, и ее рацион включал в себя примерно 1700 калорий. "Адель никогда не была фанатом готовки, и этот план идеально дополнял ее тренировки в зале", - поделился инсайдер.