Виктория Бекхэм заработала миллион на туре Spice Girls, в котором она даже не участвовала

О воссоединении группы Spice Girls ходили слухи с самого момента распада коллектива - и в 2019 году мечты фанатов все же сбылись. "Перчинки" отправились в мировое турне, но Виктория Бекхэм так и не присоединилась к ним.

Как передает Day.Az со ссылкой на BAZAAR, участие дизайнера в туре было под большим вопросом, но преданные фанаты все равно не теряли надежды. Однако банковский счет Виктории пополнился на миллион фунтов стерлингов, даже несмотря на то, что она ни разу не вышла на сцену с другими певицами. Звезда получила пятую часть от доходов с рекламы и продаж фирменных товаров группы.

Супруга Дэвида Бекхэма когда-то покинула коллектив, чтобы сосредоточиться на карьере дизайнера. Но вся ирония состоит в том, что в прошлом году убытки фэшн-империи Виктории достигли 12 миллионов фунтов, а группа, в которой она давно не поет, принесла ей прибыль.