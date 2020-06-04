https://news.day.az/showbiz/1241302.html «Чернобыль» стал фаворитом номинаций телепремии BAFTA
«Чернобыль» стал фаворитом номинаций телепремии BAFTA
Телевизионная премия BAFTA Британской киноакадемии объявила номинантов,
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Variety.
Фаворитом номинаций в 2020 году стал сериал HBO о ядерной катастрофе в СССР "Чернобыль". Сериал претендует на победу в 14 категориях, включая "Лучший мини-сериал". Столько же номинаций в истории премии получал только сериал "Убивая Еву" в 2019 году.
Церемония вручения должна была состояться 17 мая, однако была перенесена из-за пандемии коронавируса на 31 июля. Награды будут вручены виртуально, трансляция премии будет вестись из закрытой студии
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