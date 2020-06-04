«Чернобыль» стал фаворитом номинаций телепремии BAFTA

Телевизионная премия BAFTA Британской киноакадемии объявила номинантов,

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Variety.

Фаворитом номинаций в 2020 году стал сериал HBO о ядерной катастрофе в СССР "Чернобыль". Сериал претендует на победу в 14 категориях, включая "Лучший мини-сериал". Столько же номинаций в истории премии получал только сериал "Убивая Еву" в 2019 году.

Церемония вручения должна была состояться 17 мая, однако была перенесена из-за пандемии коронавируса на 31 июля. Награды будут вручены виртуально, трансляция премии будет вестись из закрытой студии