ТОП-5 необычных фактов об Анджелине Джоли

Анджелина Джоли - не только одна из самых знаменитых и востребованных актрис Голливуда, но еще и кинорежиссер, сценарист, мать шестерых детей и посол доброй воли ООН. 4 июня, ей исполнилось 45 лет.

Как передает Day.Az, Сегодня решили сделать подборку самых необычных и странных фактов об имениннице - от заказа собственного убийства до коллекционирования ножей.

Пыталась заказать собственное убийство

Анджелина Джоли известна всем не только своим талантом, но и довольно развязным, неконтролируемым поведением в прошлом. Известно, что актриса долгое время страдала от депрессий и неуверенности в себе.

Так, в 26-летнем возрасте она призналась, что пыталась нанять киллера, чтобы тот убил ее. Она понимала, что суицид - это не выход и поэтому заказать собственное убийство будет более "приемлемым вариантом".

Кровь в медальоне

Всем известно, что до брака с Брэдом Питтом у Анджелины Джоли было много романов и она даже два раза была замужем. Во время свадьбы с американским актером Билли Бобом Торнтоном, с которым актриса прожила три года, Анджелина попросила возлюбленного расписаться в свидетельстве о браке кровью.

Позже она приобрела два медальона, в которых супруги хранили небольшое количество крови друг друга! После развода Джоли попросила Билли вернуть ей медальон, а также бывшим супругам пришлось выводить с тела тату с именем друг друга.

Странный наряд на свадьбе

А вот замуж за своего первого мужа, актера Джонни Ли Миллера, Анджелина Джоли выходила в кожаных штанах и в футболке с написанным кровью на ней именем Джонни.

Любовь к ножам

В юности Анджелина Джоли питала страсть к ножам. Более того, кроме их коллекционирования, актриса любила наносить себе порезы и раны на тело.

Воспитание детей

Анджелина Джоли - многодетная мать. Всего у актрисы трое родных детей и трое приемных - 14-летняя Шайло, 11-летние двойняшки Нокс и Вивьен, 15-летняя Захара, 16-летний Пакс и 18-летний Мэддокс.

Методы воспитания Джоли уже давно обсуждаются в обществе и считаются довольно странными. Например, чтобы наказать провинившегося в чем-то ребенка, Джоли заводит его в пустую комнату и начинает пристально смотреть ребенку в глаза. После чего тот быстро признает свою вину.