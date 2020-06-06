70-летняя модель раскрыла секрет быстрого похудения в изоляции

Популярная в прошлом актриса и модель Морган Фэрчайлд (Morgan Fairchild) раскрыла секрет своего похудения в период режима самоизоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом она рассказала в интервью для Closer Weekly.

Знаменитость рассказала о том, что некоторое время назад у нее возникли проблемы со здоровьем, что стало причиной набора веса, поэтому 70-летняя Фэрчайлд решила заняться фигурой. Так, она открыла для себя кето-диету. Ее особенность заключается в низком содержании углеводов и высоком содержании белка.

"Каждое утро я ем овсянку, а затем питаюсь салатами. Диета не жесткая, но специфичная", - поделилась актриса, похудевшая на 30 фунтов (13 килограммов). По словам женщины, она "начала терять вес, как сумасшедшая" благодаря своей дисциплинированности.

Кроме того, Фэрчайлд отметила, что в этой диете ее радует экономия времени: женщина заказывает заранее подобранный рацион на день и не тратит силы на готовку. "Я придерживаюсь такого питания и стараюсь похудеть, пока мы на карантине", - добавила она.

В мае звездный тренер Сиара Мадден (Ciara Madden) раскрыла способ похудеть на карантине с помощью стула. Она разработала комплекс способствующих похудению упражнений, для выполнения которых необходим только упомянутый предмет. Среди них, в частности, зашагивания на стул, которые совершаются поочередно правой и левой ногой. Кроме того, в ряд упражнений входят отжимания и приседания.