https://news.day.az/showbiz/1241606.html Умер основатель известной рок-группы
Умер основатель известной рок-группы
Умер один из основателей рок-группы Sweet Стив Прист.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщается в Twitter музыкального коллектива. Причина его смерти не уточняется.
На момент смерти музыканту было 72 года.
Прист был басистом в Sweet с момента ее основания в 1968 году. В 1982 году группа распалась. В 2008 году он собрал коллектив в новом составе.
В дискографии группы девять студийных альбомов.
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