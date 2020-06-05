Умер основатель известной рок-группы

Умер один из основателей рок-группы Sweet Стив Прист.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщается в Twitter музыкального коллектива. Причина его смерти не уточняется.

На момент смерти музыканту было 72 года.

Прист был басистом в Sweet с момента ее основания в 1968 году. В 1982 году группа распалась. В 2008 году он собрал коллектив в новом составе.

В дискографии группы девять студийных альбомов.