https://news.day.az/showbiz/1241855.html В Калифорнии ожидается возобновление кинопроизводства

В Калифорнии ожидается возобновление кинопроизводства

Шоу-бизнес, 6 июня 2020 09:07 58
В Калифорнии ожидается возобновление кинопроизводства

В штате Калифорния возобновление съемок фильмов и телепередач ожидается с 12 июня. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Los Angeles Times.

Однако соответствующее решение будет принято после разрешения инспектора системы здравоохранения.

В канцелярии губернатора штата Гевина Ньюсома уточнили изданию, что это является обязательным условием для принятия решения о возобновлении теле-, кино- и музыкального производства на территории Калифорнии.

 

Там добавили, что при этом протоколы безопасности должны будут соблюдаться на протяжении работы актерским составом, а также съемочными группами и остальными сотрудниками для снижения рисков передачи коронавирусной инфекции.

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