Звезда «Форсажа» разошлась с мужем спустя 13 лет брака

40-летняя актриса Джордана Брюстер и ее 48-летний супруг, продюсер Эндрю Форм, решили расстаться.

Об этом сообщает People со ссылкой на осведомленный источник из окружения звезды "Форсажа": "Они с уважением относятся друг к другу. И продолжают со всей ответственностью и любовью исполнять свои родительские обязанности, воспитывая вместе двух своих детей". Инсайдер уточняет, что супруги разъехались некоторое время назад и в данный момент находятся в состоянии "вежливого расставания". Никаких официальных комментариев по этому поводу пара пока не давала, сообщает Day.Az со ссылкой на passion.ru.

Джордана Брюстер и Эндрю Форм познакомились в 2005 году на съемочной площадке фильма "Техасская резня безнопилой: Начало". Спустя два года пара устроила закрытую свадебную церемонию на одном из островов в Карибском море. У супругов есть двое сыновей - 6-летний Джулиан и 4-летний Роуэн, рожденные суррогатной матерью.