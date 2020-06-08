Известный музыкант предрек Киркорову потерю песен

Музыкант Юрий Лоза в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ снова ответил на выпад певца Филиппа Киркорова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Лозы, он не общается с Киркоровым и не понимает, почему тот захотел его задеть и оскорбить. Он также отметил, что его песню "Плот" будут петь всегда с упоминанием имени автора, а насчет такой же судьбы песен Киркорова он сомневается, считая, что они потеряют связь с исполнителем. "Он сейчас раскручен больше, чем другие исполнители, он весь в перьях, но это не значит, что эти песни не будут петь другие. Алла Пугачева, его бывшая жена, точно так же раздала свои песни, и их сейчас поют без упоминания о ней", - констатировал Лоза.