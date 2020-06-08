В новой серии бондианы у Джеймса Бонда будет ребенок

Из предстоящего фильма об агенте 007 "Не время умирать" зрители узнают, что у Джеймса Бонда есть дочь. В новой серии герой Дэниела Крейга наслаждается на Ямайке спокойной жизнью в отставке, но все меняется, когда на острове появляется его старый друг с просьбой о помощи, передает Day.Az со ссылкой на glamour.ru.

Слухи о таком сюжетном повороте появились, когда на сайте eBay были выставлены на продажу листы с ежедневным расписанием актеров, которое определяет их обязанности во время съемочного процесса. В них фигурирует сцена, в которой задействованы женщина-агент, которую играет Лашана Линч, и девочка по имени Матильда - ее роль исполняет пятилетняя актриса Лиза-Дора Сонн, сообщает Daily Mail.

Инсайдер рассказал, что этот фильм будет самым непредсказуемым из всех. Тот факт, что Бонд является папой, открыл новые возможности для сюжетной линии и позволил наполнить фильм множеством драматических моментов и отличными шутками.

Напомним, что релиз картины планировался на 3 апреля, однако из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на ноябрь.