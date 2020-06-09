Ивестная телеведущая попалась на вождении в нетрезвом состоянии

Звезда тревел-шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева села за руль в нетрезвом состоянии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, блогерша отметила 17 миллионов фолловеров в Instagram шампанским, а после села за руль. За это Ивлееву разыскивают сотрудники ГИБДД.

Ранее Настя Ивлеева пообщалась в прямом эфире с Джаредом Лето. Актер и музыкант сам позвонил ей по видеосвязи, предложил сделать совместное фото и пообещал, что они скоро увидятся.

Так, минувшим вечером Ивлеева отмечала 17 миллионов подписчиков в своем Instagram и пила шампанское. Видео с бокалом в руках телеведущая опубликовала в stories, а потом выложила несколько роликов уже из салона автомобиля, сидя за рулем.

Поклонники осудили звезду за такую халатность, на что Настя оправдалась словами "Господа, буквально один глоток сделала за салютик, за победу и поехала домой. Я ж не дура, мне 29 лет, я понимаю, что делаю".

Тем не менее, как пишет телеграм-канал Mash, Настю разыскивают московские правоохранители, которые разослали ориентировки по постам ГИБДД.