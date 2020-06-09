Всему виной снотворное: супруга Михаила Ефремова прокомментировала ДТП

Супруга российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня в Москве устроил смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, объяснила поведение артиста выпитым снотворным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, Софья Кругликова узнала о смертельной аварии, которую устроил ее супруг, от журналистов.

По информации Telegram-канал Life Shot, женщина высказала предположение полицейским, что Ефремов мог принять снотворное и "забыться" - где был и с кем пил.

До этого сообщалось, что в автомобиле были двое пассажиров: еще один актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова. Но позже оказалось, что это не так. Стебунов опроверг информацию и заявил, что их просто вместе сфотографировали: "Актриса нам позвонила и рассказала. Мы были рядом, мы живем рядом. Мы сразу сели в такси и поехали на это место. Вышли из машины, нас сфотографировали, теперь говорят, что мы были в этой машине".