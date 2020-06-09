Врачи вошли к Михаилу Ефремову со смирительной рубашкой

В дом актера Михаила Ефремова вошли врачи со смирительной рубашкой.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ранее к артисту, вечером 8 июня спровоцировавшему смертельное ДТП, приезжали медики скорой помощи из-за жалоб на проблемы с сердцем, но госпитализировать Ефремова не стали. Врачей не пускала к актеру его супруга, ожидавшая медиков из частной клиники. Сегодня должен состояться повторный допрос Михаила Ефремова после аварии.

Напомним, что Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. Позднее полиция подтвердила наличие алкоголя в крови у артиста. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.