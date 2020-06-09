Ефремов готов оказать помощь семье погибшего в ДТП с его участием мужчины

Спровоцировавший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов выразил готовность оказать "посильную помощь" семье мужчины, погибшего в результате аварии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сказала адвокат артиста Виталия Чернышева.

Чернышев уточнил, что сейчас неизвестно, когда продолжатся следственные действия с плохо чувствующим себя актером. Обвинение ему пока не предъявлено.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. Позднее полиция подтвердила наличие алкоголя в крови у артиста. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.