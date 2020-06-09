Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс похвалили сценарий новой «Матрицы»

Звезды оригинальной трилогии "Матрица" Кэрри-Энн Мосс и Киану Ривз в интервью Empire одобрили сценарий нового фильма франшизы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по словам Мосс, что она не ожидала приглашения на съемки в четвертой части, однако сценарий Ланы Вачовски удивил ее. Актриса нашла его более глубоким по смыслу, чем предыдущие части. В свою очередь, Киану Ривз подчеркнул, что "Матрица 4" будет актуальным фильмом, а сценарий его очень тронул.

Премьера картины "Матрица-4" должна состояться весной 2021 года.