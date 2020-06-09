Михаила Ефремова задержали

Актер Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП на Садовом кольце, задержан, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, расследование продолжается, добавили в главке.

Ранее 9 июня артиста увезли в УВД ЦАО Москвы на допрос. После того как Ефремова доставили в участок, в сети появились данные о том, что в организме актера обнаружили остаточные следы наркотиков - кокаина и каннабиноидов.

Ефремов должен был явиться на допрос к следователю к 11:00, однако по неизвестной пока причине пропустил данное мероприятие. Он был в квартире дома в Казарменном переулке. Когда к нему приехали полицейские, актер сначала отказался выходить к ним, а после сослался на плохое самочувствие. На место прибыли несколько бригад скорой помощи, в том числе из частной клиники, однако артист так и не был госпитализирован.

В результате ДТП, устроенного Ефремовым в пьяном состоянии на Садовом кольце вечером 8 июня, погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Он получил множественные травмы и скончался в больнице.