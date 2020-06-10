Киану Ривз рассказал, почему согласился сняться в новой "Матрице"

Сценарий Ланы Вачовски впечатлил актера Киану Ривза и убедил его сняться в четвертой части фантастической франшизы "Матрица" (The Matrix).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил журналу Empire, очередной номер которого поступает в продажу 11 июня.

"Лана Вачовски написала прекрасный сценарий и изложила сюжет так, что он нашел горячий отклик в моей душе", - рассказал изданию Ривз. "Такова единственная причина. Изумительно будет снова работать с этой сценаристкой", - добавил актер.

По данным киностудии Warner Bros., в четвертой части франшизы поклонники вновь увидят своих кумиров Ривза и Кэрри-Энн Мосс. С ними также будут сниматься Джада Пинкетт Смит, Яхья Абдул-Матин, Нил Патрик Харрис, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф и другие.

Мосс, которая воплотила образ Тринити, призналась журналу, что совсем не ожидала продолжения данного проекта. "Я не думала, что это когда-нибудь произойдет. Это ни разу не попадало в мое поле зрения", - сказала актриса. Она также высоко отозвалась о художественных особенностях сценария будущей картины. "Я сочла это настоящим подарком", - добавила Кэрри-Энн, объясняя, почему не смогла отказаться от предложения сняться в "Матрице 4".

Премьера фильма запланирована на 21 мая 2021 года.

Первая часть научно-фантастической трилогии режиссеров Энди (Лилли) и Ларри (Ланы) Вачовски "Матрица" вышла в прокат в 1999 году. Лента была удостоена четырех премий "Оскар". Впоследствии сюжетная линия фильма была продолжена в новых частях: "Матрица. Перезагрузка" и "Матрица. Революция". "Перезагрузка" была удостоена двух наград музыкального телеканала MTV за лучшие драку и поцелуй, а "Революция", увы, не удостоилась сколько-нибудь значимых кинотрофеев. Оба фильма вышли на большой экран в 2003 году.