Мэттью Перри не узнали фанаты: как сейчас выглядит звезда "Друзей"

50-летний голливудский актер и звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри за последнее время сильно изменился - от красавчика Чендлера Бинга не осталось и следа. Поклонники перестали узнавать знаменитость, а он за время карантина заметно запустил свою физическую форму.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом свидетельствуют недавно опубликованные кадры в Сети. Сейчас актер проживает в Малибу, расположенном на берегу океана. На снимках 50-летний Мэттью Перри запечатлен в растянутой футболке и серой кепке. Из-под неопрятной одежды видно, что за время карантина звезда сериала "Друзья" набрал лишние килограммы.

По информации таблоида Metro, в Малибу Мэттью Перри поехал с подругой. Однако она не попала в объектив папарацци. Поклонники актера всерьез обеспокоены его внешним видом.