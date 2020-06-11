Какой будет свадьба Гвен Стефани

О том, что певица Гвен Стефани встречается с певцом Блэйком Шелтоном, стало известно в декабре 2015 года. Влюбленные и, по совместительству, судьи проекта The Voice, все еще не объявили о помолвке. Но анонимный источник, пообщавшийся с изданием US Weekly, утверждает, что пара готова к браку. Особенно отчетливо Гвен и Блэйк осознали это во время карантина, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

"Гвен счастлива и хочет выйти замуж как можно скорее, как только будут ослаблены меры социального дистанцирования. Она столько ждала свадьбу не для того, чтобы ее родные смотрели церемонию в Zoom", - рассказывает инсайдер. Влюбленные уже давно задумываются о свадьбе, но чтобы осуществить его и провести венчание в католической церкви, Гвен необходимо было аннулировать брак со своим бывший мужем Гэвином Россдэйлом.

"Гвен и Блэйк верят, что связь, которая есть между ними, сильнее всего, что они испытывали ранее. Когда они произнесут клятвы, для них это будет словно впервые, поскольку они никогда не чувствовали такого душевного единства с кем-либо другим", - продолжает анонимный источник. Скорее всего, свадьба пройдет на ранчо Блэйка в Оклахоме. Гвен не хочет громкую церемонию со множеством гостей - в число приглашенных войдут несколько десятков близких друзей и родных.