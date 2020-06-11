Один из крупнейших музыкальных фестивалей мира не состоится в этом году

Фестиваль Coachella, один из крупнейших музыкальных фестивалей в мире, не сможет состояться в этом году из-за пандемии нового коронавируса. Такое решение приняли местные власти в связи с ухудшением ситуации с распространением заболевания.

Как сообщает Variety со ссылкой на собственные источники, промоутеры начали информировать об этом решении артистов, передает Day.Az со ссылкой на ZN.

Местные власти обеспокоены ухудшением ситуации с заболеванием в округе, в связи с чем фестивали смогут пройти "не ранее следующего года". В округе Риверсайд насчитывается более 9,5 тысячи подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 365 связанных с ним смертей.

Изначально фестиваль Coachella должен был пройти в апреле, но из-за распространения коронавируса его перенесли на октябрь.