Во Франции продают виллу Джеймса Бонда

В Ницце выставили на продажу виллу, где жил актер Шон Коннери, который известен по своей роли "агента 007".

Как передает Day.Az со ссылкой на bagnet, об этом пишет Daily Mail.

По информации, дом имеет шесть этажей, лифт, на участке - панорамный бассейн в скале. Вилла расположена над Средиземным морем.

отмечается, что размер участка равняется 5 тысячам квадратных метров, и он находится в 30 минутах езды от Канн и Монако.

Известно, что тот, кто захочет заиметь шикарную виллу должен будет выложить не менее 30 миллионов евро.