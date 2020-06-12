Эмилия Кларк удивила новым имиджем и стрижкой

Эмилия Кларк была замечена на улицах города с новой прической.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hyser, об этом сообщают в средствах массовой информации.

Эмилия Кларк не является частым гостем громких заголовков средств массовой информации. Девушка никогда не старалась прыгать выше своей головы и выставлять себя в эпатажном образе. Главную героиню "Игры престолов" все знают как добрую, милую и отзывчивую девушку, которая с большим профессионализмом относится к своей работе. Если она и появляется в откровенных постельных сценах, то это делается ради великого искусства кинематографа и не более.

Последний и финальный сезон сериала люди увидели уже более года назад и именно эта работа принесла актрисе всемирную популярность и известность. С тех пор миллионы поклонников с большим интересом следят за Эмилией Кларк. Только вот следить за ней получается только в социальных сетях, ведь встретить её в обычной жизни практически не представляется возможным. Она очень редко попадалась в объектив папарацци, но на сей раз любопытным журналистам всё же удалось запечатлеть её на улице города.

Актриса, как и все мы, с нетерпением ждет окончания карантина. Не смотря на то, что карантин всё еще продолжает длиться, режим обязательной самоизоляции уже был отменен в большинстве стран. По всей видимости именно таким образом актриса решила отметить прекращение сидения дома- походом в парк со своим домашним любимцем, песиком по имени Тед. Но на этом хорошие новости для фанатов не заканчиваются.

Эмилия Кларк была замечена с новой прической. "Мать драконов" покрасила кончики волос в белый цвет. Стоит отметить, что такой выбор прически был прекрасно дополнен темно-синим пальто, в котором она решила прогуляться по парку. Фанаты были очень рады увидеть новые снимки своего кумира. Также стоит отметить, что Эмилия Кларк вышла в люди с минимальным макияжем, что привлекает внимание к ней не меньше яркого наряда или того же мейкапа.